«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) готовит проект банка стажировок в регионах для активной молодежи. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к руководству исполкома ОНФ, информацию также подтвердили и в двух региональных администрациях. Разработчики проекта считают, что перспектива работы в региональных органах власти привлечет молодых людей и они станут активнее включаться в деятельность «фронта». Отбор кандидатов на стажировку пройдет из числа молодежи, которая сейчас активно работает над реализацией проектов «фронтовиков».

По словам собеседника «Известий» в ОНФ, идея карьерного лифта должна стать для молодых людей стимулом, который привлечет внимание молодежной среды к деятельности пропрезидентского движения.

— Многие высокопоставленные чиновники в региональных органах власти являются выходцами из ОНФ. Мы намерены договориться с ними в первую очередь. Ожидаем, что они не останутся равнодушными к этому вопросу и предпримут все необходимые усилия, — рассказал представитель организации.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день подтверждение о готовности взаимодействовать по этому направлению «фронтовики» уже получили от представителей администраций Ростовской и Брянской областей, а также Республики Удмуртия.

Губернаторы всех трех регионов ранее работали в движении. Глава Брянской области Александр Богомаз был членом центрального штаба ОНФ и затем был избран на пост губернатора области. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов до момента своего назначения являлся сопредседателем центрального штаба ОНФ, а вице-губернатор Ростовской области Василий Рудой был сопредседателем регионального штаба «народного фронта».

— Для реализации проекта стажировок мы готовы задействовать более 50 чиновников, которые сейчас находятся в статусе губернаторов, вице-губернаторов и региональных министров, — добавил собеседник «Известий».

Кроме региональных ОНФ надеется и на помощь федеральных государственных служащих. Так, в организации рассчитывают на министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушку, который в 2013 году был сопредседателем центрального штаба ОНФ, а также на Анну Кузнецову, сейчас занимающую должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка — ранее она была руководителем исполкома «народного фронта» в Пензенской области.

Регионы готовы сотрудничать с ОНФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о подготовке совместного проекта с ОНФ.

— Область заинтересована в молодых кадрах, которые пополнят кадровый запас региона. Жизнь идет, и молодые специалисты по-прежнему остаются востребованными, — заявил «Известиям» глава региона.

Чиновник подчеркнул, что сейчас «банк стажировок» должен отталкиваться от реальных запросов молодежи и возможностей областной организации. Стажировки, по его словам, будут связаны с работой в различных департаментах правительства области.

— Мы также рассчитываем, что молодые активисты будут привлекаться на стажировку и в районные центры области. Это решит проблему кадрового голода на отдаленных от областного центра территориях, — добавил губернатор.

Вице-губернатор Ростовской области Василий Рудой также подтвердил, что правительство Ростовской области заинтересовано в работе с молодежной средой.

— Думаю, и для самих активистов, которые примут в проекте участие, это будет полезно. Мы заинтересованы в мотивированных молодых людях, — рассказал «Известиям» чиновник.

Он подчеркнул, что проект ОНФ станет частью политики формирования кадрового резерва области. При этом область заинтересована в привлечении стажеров в органы МСУ, где очень важны высокая работоспособность и образование молодых людей.

Реакция экспертов

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в разговоре с «Известиями» отметил тренд на смену стилистики во взаимоотношениях ОНФ и глав регионов.

— Во-первых, если раньше ОНФ занимался критикой губернаторов, то в данном случае «фронт» наводит мосты во взаимоотношениях с региональными администрациями, показывая тем самым, что они не враги. С другой стороны, ОНФ пытается позиционировать свою структуру как карьерный лифт, поскольку устройство на стажировку предполагает получение профессионального опыта, связей и возможностей для госслужбы, — сказал «Известиям» Михаил Виноградов.

По мнению главы лаборатории региональных исследований ЭИСИ Андрея Колядина, идея ОНФ вполне оправданна, однако сама практика воплощения проекта в жизнь могла бы быть скорректирована.

— Важно отбирать молодых людей, изначально заинтересованных в политике — тех, кто не может без нее жить. В дальнейшем их нужно интегрировать в околовластные структуры с перспективой на переход во властные структуры. Только в этом случае стажировка обеспечит набор достойного кадрового резерва, а не карьеристов, — рассказал «Известиям» Андрей Колядин.

Он подчеркнул, что для государства важно мобилизовать на ранней стадии активных молодых людей, которые могут быть интегрированы в структуры гражданского общества.