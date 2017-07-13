Утром 13 июля поисковые отряды обнаружили весельную лодку с тремя детьми, ушедшими в Ладожское озеро 10 июля. Спасательная операция началась вечером в среду, когда поступил звонок о том, что путешественники так и не вышли на связь. Ребята пытались добраться до Ладожских шхер.

Сначала из-за штормовых условий было принято решение обследовать только акваторию в районе Ниэмелянхови, но поиски результата не принесли. Как передает ИА «Карелinform», в итоге детей нашли на острове в проливе Палосаренселька. Лодка находилась на берегу и была заполнена водой. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. У всех детей имелись спасательные жилеты, сообщает sortavalafm.

Напомним, лодка с пятью подростками в возрасте от 15 до 17 лет перевернулась на Ладожском озере 19 июня. Двое спаслись и были госпитализированы, продолжаются поиски еще троих. Свыше 413 кв. км акватории Ладожского озера уже обследовали спасатели МЧС в Питкярантском районе Карелии. В работах участвовали более 270 человек.