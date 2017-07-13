Протокол составили на «Первый канал» из-за нарушения времени выхода в эфир нескольких выпусков программы «Пусть говорят» о несовершеннолетней Диане Шурыгиной. Об этом рассказала начальник управления надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина на заседании экспертно-консультативного совета в четверг.

По словам Денискиной, протокол составили не за то, что о девочке рассказали, а за то, что сюжет вышел в ненадлежащее время, то есть были нарушены временные рамки, установленные законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Начальник управления надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора сообщила, что только центральный аппарат ведомства получил более 700 обращений по поводу программ о Шурыгиной. Такой ажиотаж вызван, по мнению Денискиной, тем, что пять передач на эту тему выходили одна за другой.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что приняли меры административного воздействия в отношении Первого канала в связи с передачами о Шурыгиной. Однако не стали уточнять, какие именно меры были приняты, пишут «Дни.Ру».

Напомним, Диана Шурыгина — жительница Ульяновска, которую изнасиловал совершеннолетний Сергей Семенов. На момент совершения над девушкой насильственных действий Шурыгиной еще не исполнилось 18 лет. Суд признал Семенова виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы, затем срок сократили до 3 лет и 3 месяцев.