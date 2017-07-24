Российские артиллеристы научатся уничтожать «джихад-мобили» — вооруженные джипы-пикапы. Их эффективно используют отряды боевиков на Ближнем Востоке. Для этого в программу боевой подготовки включены специальные упражнения для минометчиков и расчетов гаубиц. Они разработаны с учетом опыта боевых действий в Сирии. Задача артиллеристов поставить огневые завесы на пути «джихад-мобилей» и не допустить их к своим войскам.

Как рассказали «Известиям» в главном штабе Сухопутных войск, в настоящее время новая система борьбы с вооруженными джипами отрабатывается артиллеристами 15-й и 30-й мотострелковых бригад Центрального военного округа. В дальнейшем они войдут в программу боевой подготовки других артиллерийских подразделений Сухопутных войск, а также ВДВ и морской пехоты.

В состав каждого российского мотострелкового, воздушно-десантного и десантно-штурмового батальона входит минометная батарея. На вооружении этих подразделений стоят 82-миллиметровые или 120-миллиметровые минометы. Также в полках и бригадах есть один–два артиллерийских дивизиона. Они оснащены самоходными или буксируемыми 152-миллиметровыми и 122-миллиметровыми гаубицами.

Принцип борьбы с «джихад-мобилями» достаточно прост. Эти машины отличаются высокой скоростью и маневренностью. На пикапы устанавливаются крупнокалиберные пулеметы, безоткатные орудия и противотанковые ракеты. В ближнем бою отряды боевиков на «джихад-мобилях» могут легко уничтожать танки и боевые машины пехоты.

Поэтому главное — не пропустить противника близко к своим войскам. На пути автомобильных колонн боевиков создается завеса артиллерийского огня (на военном языке — Неподвижный заградительный огонь — НЗО). Пикапы — это не боевые машины, они не оснащены броней. Поэтому преодолеть стену взрывов и осколков не смогут.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что использование высокоманевренных боевых групп на «тачанках» — это тактика, которая сейчас очень широко применяется в конфликтах низкой интенсивности.

— Для российских военных борьба с «тачанками», или, как их еще называют, «джихад-мобилями», актуальна, поскольку эти импровизированные боевые машины активно применяются в Сирии, и подобные типы угроз могут возникнуть на территории ОДКБ, — отметил эксперт.

По словам независимого военного эксперта Антона Лаврова, как показывает опыт современных военных конфликтов, бороться с «джихад-мобилями» очень сложно и дорого.

— Вооруженные пикапы очень быстро выходят из-под огня танков и бронемашин и вступают в ближний бой, — отметил эксперт. — В Ираке «джихад-мобили» запрещенного в России «Исламского государства» наносили серьезные потери иракским силовикам, вооруженным американскими танками M-1 Abrams. Считается, что самое эффективное средство борьбы с вооруженными пикапами — это штурмовые вертолеты типа Ми-35М, Ми-28, Ка-52 и АН-64 «Апач». Но каждый вылет винтокрылой машины стоит очень дорого, и они не всегда успевают прибыть к месту боя вовремя.

По словам Антона Лаврова, новая тактика российских артиллеристов — весьма эффективный и дешевый способ борьбы с вооруженными пикапами. НЗО не позволит «джихад-мобилям» вступить в ближний бой. В тоже время свои боевые машины смогут их легко расстрелять издалека.

Впервые вооруженные пикапы фирмы Toyota были применены войсками Чада против ливийских войск в ходе войны в 1970–1980-х годах. Примечательно, что из-за активного использования машин чадско-ливийский конфликт даже получил название «Война «тойот». В настоящее время пикапы с повышенной проходимостью представлены в линейках продукции практически всех мировых автопроизводителей. Причем, страны Ближнего Востока — главный авторынок для таких машин. Зачастую производители сразу же поставляют свои пикапы с местами для крепления вооружения, боеприпасов и средств связи.