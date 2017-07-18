В западных странах растет спрос на российскую органическую продукцию. Как сообщили «Известиям» в Союзе органического земледелия, в организацию поступил запрос от Почвенной ассоциации Великобритании (крупнейшее в стране объединение производителей органики, насчитывающее 14 тыс. членов) о возможностях поставки органической продукции из России в Великобританию. С аналогичными запросами в союз обратились крупные трейдеры из Нидерландов, Германии, Франции и Италии. Союз органического земледелия совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития изучает экспортный потенциал российской органической продукции — уже направлены запросы в 20 стран, являющихся крупнейшими потребителями органики.

Как сообщили «Известиям» в Союзе органического земледелия, в официальном письме от Почвенной ассоциации Великобритании (The Soil Association of UK) указано, что в Великобритании существуют большой спрос на российскую органическую сельхозпродукцию. Поэтому британцы попросили российскую сторону сообщить, в каких объемах возможны поставки. Также в этом году с предложениями о поставках обратились компании из Нидерландов, Италии, Франции и Германии. Ранее подобные обращения носили единичный характер, уточнили в союзе.

Совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития организация изучает экспортный потенциал российской органической продукции. В Минэкономразвития «Известиям» пояснили, что разработкой «Экспортной стратегии в отношении сельхозпродукции» занимается Минсельхоз, и в ведомство этот документ пока не поступал. В Минсельхозе не ответили на запрос «Известий».

— Мы направили запросы в 20 стран, потребляющих наибольшее количество органической продукции. Получили ответы от Великобритании, Канады, ждем от остальных, — сообщил предправления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

Основной интерес у иностранных трейдеров вызывают зерновые и бобовые культуры — пшеница, кукуруза, соя, ячмень, рожь, полба, люпин, а также рапс, лен и др. Минимальный запрашиваемый объем партии — 2 тыс. т.

— Интерес к российской сертифицированной органической продукции связан с тем, что мировой рынок органической продукции стабильно растет на 5–15% ежегодно на протяжении последних десяти лет, а количество сертифицированных земель увеличивается незначительно, — пояснил Сергей Коршунов.

У России, как он отметил, в органическом сельхозпроизводстве огромный потенциал — в стране около 20–40 млн. га земель, выведенных из оборота, которые не получали удобрения больше 5 лет. При этом в России сосредоточено 38% мировых запасов черноземов, 20% мировых запасов чистой пресной воды.

По оценкам экспертов, экспортный потенциал российской органики — около $5 млрд ежегодно. На такой объем можно выйти через 4–5 лет.

— В среднем наценка на экспортную органическую сельхозпродукцию по сравнению с традиционной составляет 60–100%. На данный момент органические продовольственные зерновые выросли в цене в два раза, а рост цен на зерновые кормовые культуры составил примерно 75% и более по сравнению с зерновыми, выращенными традиционными методами, — рассказал Сергей Коршунов.

Например, в прошлом году органическая пшеница на европейских рынках стоила порядка 320 евро за тонну (обычная — 160 евро за тонну), а органический лен — 600 евро за тонну (обычный — 370 евро за тонну).

Директор Научно-испытательного центра «Агробиотехнология» Денис Морозов отметил, что экономика производства органических зерновых в российских условиях выгодна производителю даже без премиальной надбавки к цене.

— Современные биотехнологии позволяют сохранять урожайность без применения химии на зерновых культурах на таком же уровне, что и по традиционной технологии, при этом затраты на защитные мероприятия такие же или ниже, — рассказал «Известиям» эксперт.

Чтобы освоить новый рынок, производителям необходимо пройти сертификацию в соответствии с требованиями импортеров.

— Экспорт российской сертифицированной органической продукции должен быть обеспечен качественным консультационно-методическим сопровождением, и Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования в рамках своей деятельности занимается его продвижением в России как основным приоритетным направлением, — сказала директор Федерального центра сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК Ольга Мелентьева.

Объем продаж органической продукции в мире, по данным Британского агентства по статистике, оценивается в $81 млрд.