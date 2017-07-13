Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что если бы он написал стихотворение об отношениях России и Евросоюза, ему бы пришлось использовать в нем нецензурные выражения. Об этом министр заявил в четверг на площадке германского Фонда имени Курта Кербера.

В разговоре с главой российской дипломатии немецкая телеведущая упомянула о хобби министра и поинтересовалась, как бы он назвал свое стихотворение о взаимоотношениях России и ЕС.

«Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь», — пошутил Сергей Лавров.

В начале текущего года глава российского внешнеполитического ведомства опубликовал в журнале «Русский пионер» написанную им в прошлом политическую сатиру, в которой он изложил изложил свои впечатления от ушедшего 1980 и ожидания от 1981 года.