Факты дискриминации представителей сексуальных меньшинств в Чечне отсутствуют, заявил в четверг, 13 июля, на конференции в Берлине министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он добавил, что власти России отреагируют в рамках действующего законодательства.

Лавров отметил, что в публичном пространстве наблюдается обилие сведений, однако фактов нет.

«Несмотря на обилие сведений, до сих пор в публичном пространстве, да и вообще в рамках расследования, которое было поручено провести нашему омбудсмену, нет ни единого имени и факта, который привязывает эти сообщения к какому-то городу, какому-то месту или дате», — приводит слова министра «Интерфакс».

«Если любые нарушения прав человека в отношении представителей ЛГБТ в РФ будут фиксироваться, смею вас заверить, наш закон достаточно жесткий», — отметил Сергей Лавров.