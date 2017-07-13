Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиями предлагает ввести специальный платеж для пользователей услуг связи, который будет направлен на реализацию требований «закона Яровой». Об этом сообщает РБК.

Заседание РСПП, на котором обсудят предлагаемые поправки в законодательство, состоится в Москве в четверг, 13 июля.

Как указано в материалах к заседанию, средства, полученные в результате уплаты абонентами специальных платежей, будут направлены на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Размер платежа может составить около 3–5% среднемесячного счета абонента, а за его неуплату предлагается установить административную ответственность.

«По оценке Минкомсвязи, доходы от услуг связи за 2015 год составили 1,672 трлн рублей, за 2016 год — 1,657 трлн рублей. Таким образом, в результате установления специального платежа для реализации «закона Яровой» с абонентов будут взимать 50–85 млрд рублей ежегодно», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство выступило против инициативы переноса реализации «пакета Яровой» на 2023 год. По действующему законодательству, поправки должны вступить в силу с 1 июля 2018 года.