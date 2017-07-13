Рано утром в четверг, 13 июля, в Калужской области водитель автомобиля Audi насмерть сбил сотрудника ДПС, находившегося на островке безопасности. По данным УМВД по Калужской области, ДТП произошло около 4.00 на 126-м км трассы А-130.

В полиции отметили, что инспектор ДПС нес в составе экипажа службу по надзору за дорожным движением в соответствии с утвержденным служебным заданием, отмечает «Лента.ру»

В момент происшествия инспектор ДПС находился в безопасном освещенном месте дороги — на островке безопасности, на его форме были световозвращающие элементы. В отношении водителя 1985 года рождения возбудили уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ.

Видимых признаков опьянения у мужчины нет, он задержан, проводится расследование.