Жители Рязанской области участвуют в разработке проектов благоустройства населенных пунктов. Активистов поддерживают власти, а также физические и юридические лица.

Например, в результате сотрудничества в столице региона появится вишневый сад с площадками для проведения фестивалей и праздников, передает РИА «7 новостей». Кроме того, удалось привести в порядок пруд в Полянах. За несколько месяцев там провели несколько субботников и убрали 100 кубометров мусора.

На днях был представлен проект по созданию в селе Глядково спортивного комплекса «Солнечный город». Речь идет об обустройстве территории рядом с местной школой. Общественные инициативы будут реализованы до конца года.