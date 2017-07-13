Жители города Боровичи разместили в интернете обращение к властям с просьбой пустить пригородный поезд до Угловки, чтобы дальше пересесть на поезд «Ласточка».

Уехать с железнодорожного вокзала Боровичей нельзя уже несколько лет. Воспользоваться железнодорожным транспортом сейчас жители города могут только в близлежащем городе Окуловка. До него приходиться ехать по разбитой дороге, сообщает «Новгород.ру».

На поезде от Боровичей до Угловки всего 30 км. «Ласточка» в районе очень популярна. Жители в своем обращении уверены, что всего два поезда утром и вечером с составом в 1–2 вагона, подстроенные под расписание «Ласточки», значительно облегчили бы жизнь в городе.