Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский иронично призвал граждан насладиться «достоверностью» видеоролика НАТО, в котором «лесные братья» (борцы с советской властью на территории стран Балтии, ранее воевавшие в батальонах СС) представлены героями. Об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter.

«Прелестно. НАТО прославляет «Лесных братьев»/Ваффен СС. Это вам не «миф о 28 панфиловцах». Наслаждайтесь «достоверной историей», — заявил Владимир Мединский.

Накануне Организация Североатлантического договора разместила в сети восьмиминутный документально-игровой видеоролик, в котором говорится о «лесных братьях» исключительно как о борцах, отстаивавших независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшихся широкой поддержкой местного населения.

Ролик НАТО также подвергла резкой критике официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выразив надежду, что мировая общественность сможет дать правильную оценку этой «отвратительной акции».