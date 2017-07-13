Биологи, ведущие по заказу Минэкологии мониторинг редких видов флоры и фауны, обнаружили в Подмосковье муравейник-гигант.

В муравейнике высотой 1,7 м живут рыжие муравьи. Размер основания муравейника составляет около 2,5 м, сообщает телеканал «360».

Обнаружен муравейник в лесах Клинского района, находка — крупнейшая за последние годы. Всего на подмосковной территории обитает 41 вид муравьев, среди которых и занесенный в Красную книгу Московской области черноголовый муравей.