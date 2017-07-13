Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что потенциал совместной работы по борьбе с международным терроризмом у России и Запада огромен. Дипломат отметил, что главное — правильно его реализовать.

Об этом Лавров заявил в четверг, 13 июля, выступая на площадке германского Фонда имени К. Кербера. «Исходим из того, что потенциал мирного взаимодействия Европы и России в самых разных областях – от торговли до энергетики и совместной борьбы с террором огромен», — приводит ТАСС слова Лавров.

Лавров отметил, что о необходимости широкого партнерства с Москвой говорили Шарль де Голль и Гельмут Коль.