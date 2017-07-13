Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы со стороны российско-белорусских военных учений «Запад-2017».

Столтенберг отметил, что не наблюдается «немедленной угрозы». «Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников», — приводит его слова «Газета.ру».

«Мы будем пристально следить за учениями «Запад», если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом», — рассказал он после заседания Совета Россия–НАТО.