Фестиваль «Этномода Псков-2017» состоится в Пскове в День города, 21 июля. В рамках этого события жители и гости города увидят старинный обряд одевания невесты. Он состоится на набережной Великой.

Как рассказала организатор этнофестиваля Ирина Большакова, цель мероприятия — обратить внимание на красоту древней одежды и доказать, что она может не терять своей актуальности и в современной жизни.

«Мы хотим показать, что можно быть современным и интересным в одежде с этническими мотивами», — цитирует Большакову Псковое агентство информации.

В рамках фестиваля планируется показ коллекции павловопосадских платков, которая принадлежит жительнице Опочки. А гостями фестиваля станут известный коллекционер этнической одежды Сергей Глебушкин, а также ансамбль «Параскева».

Завершится фестиваль гала-показом от дизайнеров из Латвии, Эстонии, Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова.