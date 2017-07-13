Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банкам необходимо сотрудничать в борьбе с хакерами, так как хакеры сейчас стали главным страхом всех кредитных организаций.

«Это та проблема, из-за которой нам всем стоит сотрудничать. Это, наверное, самый главный страх, который должен преследовать нас до тех пор, пока мы не перестанем использовать технологии», — сказал он.

По словам Грефа, сейчас угроза потерять свои сбережения из-за кражи средств с банковских счетов становится всё более реальной. При этом налоги или инфляция отходят на второй план.