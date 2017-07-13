«Яндекс» заявил, что не исключает возможности первичного размещения акция (IPO) новой совместной компании с Uber. Об этом пишет ТАСС.

«Не исключаем», — сказал представитель компании.

Ранее компании объявили об объединение своих сервисов по заказу такси онлайн в России и в ряде соседних стран.

Также Uber не собирается менять свои тарифы после объединения.

Новое совместное предприятие компаний будет работать на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.

По состоянию на 16:08 акции «Яндекса» выросли на 18,87% — до 1,9 тыс. рублей. Капитализация компании составила 553,29 млрд рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.