«Яндекс» не исключает IPO нового совместного предприятия с Uber
«Яндекс» заявил, что не исключает возможности первичного размещения акция (IPO) новой совместной компании с Uber. Об этом пишет ТАСС.
«Не исключаем», — сказал представитель компании.
Ранее компании объявили об объединение своих сервисов по заказу такси онлайн в России и в ряде соседних стран.
Также Uber не собирается менять свои тарифы после объединения.
Новое совместное предприятие компаний будет работать на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.
По состоянию на 16:08 акции «Яндекса» выросли на 18,87% — до 1,9 тыс. рублей. Капитализация компании составила 553,29 млрд рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.