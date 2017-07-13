Селекционный отдел петербургского «Зенита» покинули все сотрудники. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, команду покинули чешский специалист Владимир Боровичка и селекционеры Армен Маргарян, Алексей Панфилов и Константин Шипулин.

Ранее селекционный отдел оставил его руководитель Антон Евменов, с которым клуб решил не продлевать контракт.

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