Петербургский «Зенит» покинул весь селекционный отдел
Селекционный отдел петербургского «Зенита» покинули все сотрудники. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник.
По данным агентства, команду покинули чешский специалист Владимир Боровичка и селекционеры Армен Маргарян, Алексей Панфилов и Константин Шипулин.
Ранее селекционный отдел оставил его руководитель Антон Евменов, с которым клуб решил не продлевать контракт.
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