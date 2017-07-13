Уголовное дело возбуждено в отношении главы компании «Спецдорсервис», которая является подрядчиком по ремонту дорог в Воронеже. Руководителя предприятия Ивана Нетесова обвиняют в мошенничестве на 132 млн рублей.

Как установило следствие, подрядная организация заменила дорогостоящее дорожное покрытие дешевым. Заказчику были представлены поддельные документы.

ИА «Абирег» уточняет, что «Спецдорсервис» выиграл торги на устройство дорожного покрытия в 2016 году. Сами работы проводились с августа по октябрь. Рабочие покрыли более 26 тыс. кв. м битумом вместо полимерно-битумного вяжущего покрытия. За это городская дирекция дорожного хозяйства выплатила компании 132 млн рублей.

Подмена вскрылась после физико-химического исследования образцов дорожного покрытия в 2017 году. Уголовное дело возбуждено в отношении главы компании Ивана Нетесова. Статья «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств» предусматривает 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.