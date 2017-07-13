Организатора теракта рядом со стадионом «Водафон Арена» в Стамбуле в 2016 году задержали в Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Силы безопасности страны задержали 44 члена Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе спецоперации в четырех провинциях республики. Один из них оказался организатором теракта, унесшего жизни более 40 человек. Тогда он покинул заминированный автомобиль за минуту до взрыва, сообщает ТАСС.

Взрыв в парке Мачка возле «Водафон Арены» прогремел 10 декабря 2016 года, после того как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Также один экстремист подъехал к автобусу с сотрудниками спецназа полиции. Всего погибли тогда 44 человека и больше 160 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Соколы свободы Курдистана», связанная с РПК.