Британские власти обнародовали законопроект об отмене действия общеевропейского законодательства в рамках Brexit. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В документе 57 страниц, «Билль об отмене» (The Repeal Bill) уже называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий. Теперь он должен быть принят обеими палатами британского парламента, чтобы обрести статус закона. Как ожидается, его обсуждение состоится после парламентских каникул.

Британские СМИ ранее отметили, что билль станет отменит закон о Европейских сообществах 1972 года, который распространил действие европейского законодательства на территории Соединенного Королевства.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй после саммита G20 в Гамбурге заявила, что после Brexit между Великобританией и Евросоюзом будут заключены перспективные торговые соглашения.

Мэй также отметила, что после Brexit Британия будет стремиться заключить договоры как со старыми, так и с новыми партнерами.