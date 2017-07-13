Жители Саратова активно обсуждают необычный способ ремонта городских дорог. Выяснилось, что ямы на Технической улице ремонтируют, закладывая их гипсовыми фигурками котов.

Фото происходящего появилось в сообществе «Типичный Саратов» в одной из соцсетей. На снимках видно, что ямы засыпаны нераскрашенными игрушками. С некоторых даже не снимают упаковки.

«Кошки лечат болезни. Видимо, решили, что нашим дорогам такое лечение тоже поможет», — цитирует один из комментариев ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, Саратовская область участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В рамках этого проекта каждый год региону должно выделяться по 1 млрд рублей. За счет программы в Саратове и Энгельсе должны быть, в частности, отремонтированы 87 участков улиц общей протяженностью 143 км.