Ямы на дорогах Саратова заделывают гипсовыми котиками
Жители Саратова активно обсуждают необычный способ ремонта городских дорог. Выяснилось, что ямы на Технической улице ремонтируют, закладывая их гипсовыми фигурками котов.
Фото происходящего появилось в сообществе «Типичный Саратов» в одной из соцсетей. На снимках видно, что ямы засыпаны нераскрашенными игрушками. С некоторых даже не снимают упаковки.
«Кошки лечат болезни. Видимо, решили, что нашим дорогам такое лечение тоже поможет», — цитирует один из комментариев ИА «Взгляд-инфо».
Напомним, Саратовская область участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В рамках этого проекта каждый год региону должно выделяться по 1 млрд рублей. За счет программы в Саратове и Энгельсе должны быть, в частности, отремонтированы 87 участков улиц общей протяженностью 143 км.