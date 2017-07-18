Алеша Свинобой родился три года назад в городе Ижевске. Через некоторое время у мальчика обнаружили спинальную мышечную атрофию II типа. На протяжении практически всей жизни мальчик задыхается при обыкновенном кашле. Причиной этого является скопление мокроты в легких и бронхах, которую он не может отхаркивать из-за мышечной слабости. С каждым днем Леша всё меньше двигается: «Если раньше он мог хотя бы немного двигать ногами, то сейчас у него уже не получается. К любимой игрушки дотянуться сил тоже не хватает», — рассказывает папа мальчика Михаил. Алеша очень общительный, любит машинки и пластилин, но без помощи взрослых играть не получается.

Леша родился абсолютно здоровым ребенком, прививки ставились по плану. Была только одна проблема — в положенный срок Леша не мог сидеть и ползать. Тогда семья забила тревогу и увезла малыша на обследование в Москву. «С тех пор каждый год нам говорят, что у Алеши остался всего лишь год жизни», — говорит Михаил.

Каждый день Алеша борется за свою жизнь. Самостоятельно мальчик не может ничего делать, поэтому ему нужен постоянный уход. Единственное, что облегчает ребенку дыхание, — это болезненные массажи. Благодаря им выводится мокрота. Врачи говорят, что их нужно делать в медицинских учреждениях, но везти туда ребенка, у которого практически отсутствует иммунитет, — огромный риск. «Любое ОРЗ может оказаться для нас смертельным», — рассказывает папа Алеши.

Для того чтобы ребенок в свои три года мог по-настоящему радоваться жизни, катать машинки и нормально дышать, ему жизненно необходимы отхаркивающий аппарат и аппарат вентиляции легких. «Откашливатель» будет помогать справляться с мокротой и заменит болезненные массажи. Стоит он 385 тыс. рублей. Аппарат вентиляции легких даст возможность кислороду свободно поступать в легкие. Цена такого прибора — 135 тыс. рублей. Общая сумма сборов составляет 485 тыс. рублей. Для семьи из Ижевска, в которой работает одна мама, эта огромная цифра.

Благотворительный фонд «Семьи СМА» помогает Леше собрать нужную сумму. Любое пожертвование может спасти жизнь трехлетнему ребенку. Сделать это можно несколькими способами:

– перевод с банковской карты, с кошельков «Яндекс.Деньги» и WebMoney через форму на сайте фонда: http://f-sma.ru/246.html;

– отправить SMS с телефона на номер 3443 со словом «СМА» и суммой — например, «СМА 100» — и подтвердить платеж;

– по банковским реквизитам фонда — http://f-sma.ru/249.html (по ссылке реквизиты, а также можно скачать банковскую квитанцию);

Пожалуйста, указывайте в назначении платежа «Пожертвование для Алеши».