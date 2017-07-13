12 июля в поселке Матвеев Курган Ростовской области в службу спасения поступило сообщение от местных жителей о найденном предмете, похожем на боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Отдыхающие возле реки Миус жители поселка случайно наткнулись на снаряд. Он лежал под мостом в 2 м от берега. Об опасной находке сразу сообщили в полицию. По информации RostovGazeta, территорию сразу оцепили сотрудники ведомства, которые вызвали саперов.

Снаряд аккуратно извлекли из земли и вывезли на полигон для уничтожения. В этот же день рабочие при рекультивации старого карьера в селе Анастасиевка также обнаружили боевой снаряд, который обезвредили саперы.