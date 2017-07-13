В главном здании МГУ вылупились птенцы соколов-сапсанов, сообщила пресс-служба университета.

Этот редкий вид птиц исчез в Московском регионе в начале 1970-х годов.

«Трёх птенцов возрастом около 3 недель сотрудники Экоцентра МГУ и «ВНИИ Экология» Минприроды РФ обнаружили 7 июля в специально оборудованной гнездовой нише на 30-ом этаже высотки», — говорится сообщении.

Сегодня орнитологи окольцевали птенцов соколов-сапсанов и отобрали пробы биологического материала. Анализ пуха птенцов позволит узнать о генетическом разнообразии московской популяции этого вида.