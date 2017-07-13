Решение об отправке генерального плана Севастополя на доработку принято в четверг, 13 июля, на заседании правительства. Это сделано по результатам работы согласительной комиссии, рассмотревшей замечания севастопольцев по проекту генплана.

«Как только разработчик внесет все необходимые изменения в генплан, проект будет повторно вынесен на общественные слушания», – приводит ТАСС слова врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Он отметил, что разработчику предоставят то количество времени на доработку, которое будет необходимо.

Всего в ходе публичного обсуждения проекта генплана Севастополя от граждан поступило более 9 тыс. замечаний.