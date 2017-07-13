Два жителя Абыйского улуса Якутии погибли в результате отравления угарным газом, устраняя последствия паводка. По данному факту организованы процессуальные проверки, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, трагические случаи произошли при схожих обстоятельствах в разных населенных пунктах. Тело погибшего мужчины 1965 года рождения без внешних признаков смерти насильственного характера обнаружили в селе Кенг-Кюель. Помимо этого, в поселке Белая Гора на территории дачного поселка было найдено тело мужчины 1964 года рождения.

В ходе проверке следователи установили, что оба местных жителя стали жертвами угарного газа. Мужчины устраняли последствия паводка и пытались отвести воду из подвалов (ледников). При этом они использовали мотопомпы, работающие на жидком топливе — бензине. ЧП произошло в результате выхлопа угарного газа, который скопился внутри в замкнутом пространстве. Для смертельного исхода человеку достаточно нескольких минут нахождения в таком помещении, сообщает ИА YakutiaMedia.

Напомним, в начале июня текущего года в Абыйском районе Якутии из-за подтопления домов и дворовых территорий был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В результате подъема уровня воды реке От-Юрях подтопило восемь дворовых территорий.