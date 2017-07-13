Руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман собирается уйти со своей должности из-за ведущегося против него дела о банкротстве, сообщил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

Министр сообщил журналистам, что он провел продолжительный разговор на эту тему с директором театра.

«Формально, как вы знаете, у нас решения суда нет. Но Кехман сказал, чтобы не подрывать имидж министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, потом после отпуска с должности генерального директора он уходит», — пояснил глава министерства.

По словам Владимира Мединского, Минкультуры сейчас рассматривает различные кандидатуры на пост исполняющего обязанности гендиректора Новосибирского театра оперы и балета.

При этом он отметил, что за время работы Владимира Кехмана доходы театра выросли почти в 1,5 раза. Кроме того, было проведен ремонт здания, увеличилась заполняемость зала.

О намерении покинуть свой пост Владимир Кехман ранее сообщил «Известиям», отметив, что он не стал дожидаться вердикта суда по делу о его личном банкротстве. Гендиректор театра пояснил, что передаст бразды правления главному режиссеру театра Вячеславу Стародубцеву, он будет совмещать обе должности.