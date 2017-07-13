Жительница Екатеринбурга не смогла отдохнуть в Турции с мужем из-за своего имени. Данные Ольги Волковой полностью совпали с данными женщины, которая совершила хулиганство в этой стране в 2012 году. В итоге тезку задержали на границе, запретив въезд.

Исправить ситуацию не помогла ни помощь консула, ни дополнительные документы из России. Россиянку решили депортировать, обратный билет стоимостью 300 долларов она купила за свой счет. Однако в самолет ее тоже не пустили, передает ТагилСити.Ру.

Только после вмешательства Департамента внутренних дел РФ по угрозе жизни, здоровью и безопасности российских граждан за рубежом потерпевшая смогла вернуться в Екатеринбург. Кто компенсирует женщине с распространенными в нашей стране именем и фамилией неиспользованную путевку и билет, пока не сообщается.