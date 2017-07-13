Автомобиль с телом убитого в Абхазии туриста из России отправлен в сочинский аэропорт, откуда его доставят во Внуково. Об этом в четверг заявил глава МЧС республики Лев Квициния.

Ранее власти Абхазии сообщили, что взяли на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и оказали материальную помощь его семье в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, в четверг в МВД Абхазии заявили, что установлены личности подозреваемых в нападении на российских туристов. Количество и личности задержанных в интересах следствия не разглашается.

На группу туристов из России напали 11 июля в Гудаутском районе Абхазии. В результате разбойного нападения москвичу было нанесено два ножевых ранения. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

После инцидента Ростуризм посоветовал российским туристам соблюдать меры личной безопасности, избегать безлюдных мест и воздерживаться от конфликтов с местным населением. Расследование уголовного дела взял под личный контроль президент Абхазии Рауль Хаджимба.