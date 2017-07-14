14 июля 1992 года на территорию Южной Осетии, в зону грузино-осетинского конфликта, вошли российские миротворцы. Согласно Дагомысским соглашениям, заключенным в Сочи 26 июня 1992-го, мир обеспечивали сразу три батальона — грузинский, осетинский и российский. Однако основная ответственность за прекращение кровопролития легла именно на отечественные миротворческие силы.

Для России это был первый опыт урегулирования подобного конфликта на всем постсоветском пространстве. Южная Осетия к этому моменту находилась на грани гуманитарной катастрофы.

Защитники

В течение почти двух лет центр Южной Осетии — Цхинвал — защищали добровольцы из числа местных жителей. Конфликт между Грузией и ее автономной областью, Южной Осетией, зрел с конца 1980-х годов. Отдельные столкновения происходили уже тогда.

Однако в открытую фазу противостояние вылилось в январе 1991-го — тогда Грузия ввела на территорию Южной Осетии большой военизированный отряд в сопровождении тяжелой боевой техники.

Местные жители были к этому готовы. Осетины встретили вторгшихся с оружием в руках. И если началось сопротивление стихийно, то очень быстро силы самообороны начали действовать по четко организованной системе.

Автор цитаты Город был разделен на сектора, за которые отвечали отдельные отряды. Часть бойцов, входивших в их состав, лишь недавно вернулись из армии. Однако были среди них люди, не проходившие боевую подготовку или прошедшие ее задолго до этого. Многие так никогда и не вернулись домой.

Восточную часть города защищал взвод Алексея Чибирова — сына Людвига Чибирова, будущего первого президента Южной Осетии.

О том, как жители с оружием в руках защищали город вплоть до перемирия, и о тех, кто не вернулся домой, рассказывают Алексей и его боевые товарищи.

Операции на мозге в больничном подвале

Вскоре после начала противостояния грузинские силы удалось вытеснить из самого Цхинвала, однако город оказался блокирован отрядами противника , дороги и отдельные улицы простреливались установленной на горных склонах грузинской артиллерией.

В результате были разрушены дома, отрезана часть пригородов . Жители города не могли добраться до кладбища, чтобы похоронить погибших, а потому в городе стихийно образовалось новое кладбище — во дворе местной школы № 5.

В городе и окрестных селах возникли трудности с продовольствием. В феврале 1991 года Грузия начала энергетическую блокаду — света и тепла были лишены не только жилые дома, но также родильные дома, дома престарелых, медицинские учреждения. В результате жертвами войны становились самые незащищенные жители: старики, дети, тяжелые больные.

Автор цитаты Из-за обстрелов было разрушено здание местной больницы. После этого врачи вынуждены были переместиться в подвалы — в разрушенном здании в условиях нехватки медикаментов они провели почти 9 тыс. операций. В том числе операции на сердце и головном мозге.

О подвиге врачей, спасавших жизни в осажденном городе, и о раненых, которых невозможно забыть, рассказывает бывший главный хирург Южной Осетии Николай Дзагоев, работавший тогда в республиканской больнице.

Автор цитаты Одна из главных трагедий той войны — расстрел на Зарской дороге произошел 20 мая 1992 года, за считаные недели до прекращения боев. В тот день грузинские боевики расстреляли колонну беженцев, двигавшихся в сторону Северной Осетии. Погибли 36 человек — в основном женщины, старики и дети.

Что происходило в тот день неподалеку от села Зар, вспоминает один из выживших — Виталий Пухаев, которому на момент нападения было 15 лет.

Дагомысские соглашения

24 июня 1992 года в Сочи президент России Борис Ельцин и президент Грузии Эдуард Шеварднадзе подписали так называемые Дагомысские соглашения , которые определяли порядок урегулирования конфликта.

Документ, в частности, предполагал создание Смешанной контрольной комиссии (СКК) , которая в дальнейшем должна была отвечать за весь ход мирного урегулирования, а также создание Смешанных сил по поддержанию мира. В них должны были войти грузинские, осетинские и российские войска — всего три батальона численностью не более 500 человек. Каждая из сторон имела право дополнительно ввести до 300 военных со специального разрешения СКК.

Кроме того, на территории Южной Осетии должен был оставаться резервный российский батальон в составе 600 штыков .

Автор цитаты 12 июля была определена территория зоны конфликта — местность в радиусе 15 км от центра Цхинвала.

Коридор безопасности шириной в 14 км проходил вдоль административной границы бывшей Юго-Осетинской автономной области . Кроме того, заранее были определены линии разграничения, расположение блокпостов и наблюдательных пунктов.

14 июля миротворческие силы вошли в Цхинвал. С российской стороны урегулированием конфликта руководил Сергей Шойгу, тогда занимавший пост председателя Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

О своем возвращении в Южную Осетию в качестве миротворца и о том, что могло ждать эту землю в случае, если бы документ в Сочи не был подписан, рассказал действующий президент республики Анатолий Бибилов.

Вернувшиеся из отставки

Южноосетинский миротворческий батальон был сформирован во Владикавказе.

В его состав вошли в первую очередь добровольцы из числа ополченцев, участвовавших в боях с начала 1991 года, а также жители Северной Осетии.

Автор цитаты Участие в батальоне было добровольным, кандидаты являлись в военкоматы, где проводилась их тщательная проверка. Но в отличие от российских миротворцев далеко не все из них являлись профессиональными военными — многих пришлось обучать почти с нуля, большинство — уже во время выполнения миротворческих задач в Цхинвале, куда батальон добрался, совершив марш по Транскавказской магистрали.

Одна из трудностей заключалась в том, что в состав грузинских миротворческих сил также вошли участники конфликта (в том числе действовавшие ранее в составе полевых формирований). Люди, еще недавно воевавшие друг с другом, оказались собраны вместе.

Предотвратить любые столкновения и нештатные ситуации призван был начальствующий состав батальонов — специально для этого на некоторые командные посты набирались бывшие офицеры Советской армии. Многих из них, по воспоминаниям очевидцев, ради этого специально вернули из отставки.

Под защитой российских миротворцев

Однако основная нагрузка по обеспечению мира на территории будущей республики легла на силы российских миротворцев. Они в том числе обеспечивали безопасность в селах со смешанным, грузино-осетинским, населением, которые невозможно было сразу перевести в зону ответственности грузинских или осетинских миротворцев. Осетины встречали россиян с песнями и цветами.

Автор цитаты Именно на территории российского батальона и под защитой его бойцов проходили встречи представителей южноосетинской и грузинской сторон.

Кроме того, в условиях тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в республике, российские части, выступившие посланцами мира, временно взяли на себя функции по обеспечению общественного порядка. А впоследствии — и по восстановлению хозяйства на разоренной земле, многие из мужчин которой погибли в ходе конфликта. Общее число погибших оценивается в 1,5 тыс. человек, пострадавших — более чем в 3 тыс. человек.

Это был первый опыт российских миротворцев по участию в прекращении военного конфликта на территории бывшего СССР. Незадолго до этого, в марте 1992-го, в составе миссии ООН российские миротворцы оказались в Югославии, а почти одновременно с урегулированием ситуации в Осетии они действовали в Приднестровье. Впоследствии отечественные миротворческие силы примут участие в многочисленных миссиях как на постсоветской территории, так и далеко за ее пределами.