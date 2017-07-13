В Башкирии вынесен приговор пятерым членам экстремистской группировки «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ). В общей сложности они получили 13 лет колонии. Дело рассматривалось в Чекмагушевском межрайонном суде республики.

ФСБ установило, что ячейки этой организации действовали в трех районах республики: Уфимском, Дюртюлинском и Чекмагушевском. Ее члены должны были вести пропаганду идеологии исламского экстремизма и привлекать новых приверженцев ее деятельности, сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу республиканского УФСБ. На новобранца разрешалось воздействовать путем «психологической обработки».

Кроме того, было установлено, что «таблиговцы» проводили регулярные встречи со своими кураторами в Пакистане, Бангладеш и Индии.