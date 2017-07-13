13 июля в ходе круглого стола с участниками проекта «Российско-китайский бизнес-инкубатор» руководитель китайской делегации Го Цян заявил, что инвесторы Поднебесной готовы вложить средства в проект по обращению с отходами в Любинском районе Омской области.

Го Цян также отметил, что у Китая в этом направлении хорошо развиты современные технологии. Кроме того, есть достаточные капиталы для того, чтобы вложить их в этот проект. Как сообщает РИА «Омск-информ», руководитель китайской делегации считает такое сотрудничество хорошим поводом для налаживания отношений, а также поддержать столь актуальную в мире проблему окружающей среды.

Проект «Российско-китайский бизнес-инкубатор» проводится на территории Омской области с 1 по 19 июля в рамках всероссийского молодежного проекта «Российско-китайское сотрудничество. В нем приняли участие 15 молодых бизнесменов из Омска и 12 представителей Китая. Цель проекта — создание и продвижение успешных бизнес-идей.