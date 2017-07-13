Сбивший 14-летнего подростка мэр города Апшеронск Краснодарского края Владимир Бырлов лишился водительских прав на год. Соответствующее решение вынес городской суд.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, свое решение суда 60-летний глава градоначальник не согласен и намерен его оспаривать. Владимир Бырлов заверил, что его невиновность могут подтвердить свидетели. Накануне против мэра было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как ранее сообщали «Известия», ДТП произошло на улице Ворошилова. По словам очевидцев, градоначальник сбил подростка на служебном автомобиле, когда тот ехал на велосипеде. После аварии мэр вызвал наряд ДПС и покинул место происшествия. Пострадавшего ребенка с ушибами и гематомами доставили в больницу Горячего Ключа для обследования на томографе.