Служба безопасности Украины начала проверку в отношении российской торгово-производственной сети «Глория Джинс» по подозрению в реализации продукции, произведенной на неподконтрольных Киеву территориях республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правоохранительного органа.

«СБУ нашла подтверждение информации, обнародованной рядом общественных организаций, о возможной незаконной деятельности на Украине российской торгово-производственной сети «Глория Джинс», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что головная фабрика «Глория Джинс» расположена в неподконтрольном Киеву Луганске. По мнению СБУ, компания может реализовывать продукцию в украинских торговых центрах, но при этом платить налоги в бюджет неподконтрольных территорий.