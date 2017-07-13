Режиссер и сценарист игрового кино, член Союза кинематографистов России Александр Майоров скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Гильдии режиссеров РФ.

Режиссер скончался в минувший вторник. Причина смерти Майорова не называется.

Похоронят Александра Майорова в Грузии, передает ТАСС.

Александр Майоров окончил филологический факультет Тбилисского университета и режиссерский факультет ВГИКа. На киностудии «Мосфильм» с 1981 года Майоров работал режиссером-постановщиком.

Александр Майоров снял игровые фильмы «Случай на фабрике №6», «Шанс», «Золотые рыбки», «Страховой агент», «Побег на край света», снимал одну из частей сериала «Маросейка, 12», а также документальный фильм «Рождество Христово».

Кинематографист снял более 30 фильмов. Сценарии к шести из них Майоров написал самостоятельно, пишут «Дни.Ру».