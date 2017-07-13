Доклад миссии ОЗХО о применении зарина в Хан-Шейхуне «не очень качественный», заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

«Миссия ОЗХО по установлению фактов возможного применения химоружия в Сирии по итогам почти трехмесячной работы представила недавно не очень качественный доклад», — цитирует Ульянова «РИА Новости».

По его словам, данный доклад однозначно подтверждает применение зарина в Хан-Шейхуне. Теперь инцидент совместно будет рассматривать комиссия ОЗХО–ООН. Ульянов отметил, что в Москве рассчитывают, что это поможет устранить «серьезные огрехи, которые допустила миссия ОЗХО».