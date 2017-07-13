Власти Камско-Устьинского района Татарстана нашли подрядчика, который подготовит концепцию туристической зоны «Карамалка». Стоимость работ — 1,5 млн рублей.

Объект появится на площади в 134,17 га в долине, образованной устьем реки Карамалки и рекой Волгой около поселка городского типа Камское Устье, отмечает ИА «Татар-информ». Компания «СтройПроектНаука Волга-Кама» разработает инвестиционный проект развития «Камско-Устьинской туристической долины» до 2030 года, фирменный стиль и нейминг.

В районе расположено семь заповедных мест: озеро Карамальское (Байкуль), озеро Лесное, Юрьевская пещера, Зиновьевская пещера, Богородская пещера, Коннодольская пещера, Теньковская ковыльная степь и три государственных природных заказника — гора Лобач, Лабышкинские горы, Антоновские овраги. Растения Ковыльной степи занесены в Красную книгу Республики Татарстан.