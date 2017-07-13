Возгорание в продуктовом магазине сети «Дикси» на востоке столицы ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Инцидент произошел четверг, 13 июля, на Плехановской улице, д. 20, в районе Перово. Посетители и персонал смогли самостоятельно покинуть помещение супермаркета до прибытия пожарных, сообщает ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Выяснятся причины и обстоятельства возгорания, пишет RT.