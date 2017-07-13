Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Волгограде, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла накануне в Красноармейском районе. Установлено, что 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» ехал со стороны Светлоярского района в среднем ряду, после чего свернул налево и врезался в находившуюся в крайнем левом ряду маршрутку. Травмы различной степени тяжести получили пассажиры маршрутки в возрасте 17, 34 и 37 лет, их доставили в больницу, передает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.