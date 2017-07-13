Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала ходатайства «Яндекса» и Uber об объединении сервисов компаний по заказу такси онлайн в России и соседних странах. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля связи и ИТ ФАС России Елена Заева.

«Ходатайства об объединении бизнесов Яндекс и Uber по онлайн-заказу поездок в России и иных странах в ФАС России не поступало», — сказала Заева.

Она также уточнила, что доли компаний будут определены после поступления соответствующего ходатайства.

Ранее компания «Яндекс» сообщила об объединении сервисов по онлайн-заказу такси с Uber в единую платформу на территории России, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Грузии и Казахстана.

Новое совместное предприятие двух компаний оценивается в $3,73 млрд, Uber получит 36,6-процентную долю в компании, «Яндекс» — 59,3-процентную долю. В сделку также входит сервис по доставке еды UberEATS.