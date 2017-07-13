Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении инвалида-колясочника Антона Мамаева, которого ранее приговорили к четырем с половиной годам колонии за разбой и поместили в СИЗО «Матросская тишина».

Москалькова также попросила ФСИН России ускорить сроки проведения медицинского освидетельствования осужденного, сообщается на официальном сайте омбудсмена в четверг, 13 июля.

По ее словам, заболевания Мамаева входят в перечень препятствующих отбыванию наказания. Сейчас мужчина находится под постоянным наблюдением врачей и своевременно получает необходимую помощь.