Объединение бизнеса «Яндекс.Такси» и Uber в России и СНГ принесет положительные результаты для водителей и пассажиров, сказал «Известиям» председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов.

«Всё дело в том, что создается единая платформа для водителей. Пассажиры могут заказывать либо в одном, либо в другом приложении, но они «падают» на единую платформу, где отображаются все заказы. Чем хорошо для пассажиров — в часы пик машина будет приезжать быстрее. По ценам — они везде примерно уже одинаковые и особых изменений здесь не произойдет. Для водителей это хорошо потому, что заказов станет больше», — отметил эксперт.

Многие компании на рынке идут по пути глобализации, добавил Амосов и напомнил о недавнем объединении такси «Сатурн» и «Везёт».

По его словам, «Везёт» и «Сатурн» представлены в 42 и 24 регионах соответственно — то есть почти по всей России; у «Яндекса» 144 города, у Uber — около 70 городов.

«То есть, создаются центры притяжения. Это не говорит о том, что «Яндекс» и Uber 50% рынка захватят: на фоне общего рынка это будет составлять около 30%, объединенные «Сатурн» и «Везёт» — около 25%, такси «Максим» крупнее даже объединившихся «Яндекс.Такси» и Uber», — заключил Амосов.