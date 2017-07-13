Участникам дорожно-транспортного происшествия (ДТП) могут разрешить оформлять документы о нем самостоятельно, без вызова полиции, даже в случае разногласий по поводу случившегося. Поправки в законодательство об ОСАГО были одобрены 13 июля на заседании правительства. Цель - оперативно урегулировать последствия ДТП и сократить количество выездов полиции на такие происшествия.

Для фиксации происшествия предлагается использовать специальное мобильное приложение. Участники ДТП смогут в электронной форме передать данные в автоматизированную информационную систему ОСАГО . Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время обсуждения на заседании правительства поправок в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Сегодня европротокол (оформление ДТП без вызова полиции) можно использовать в случае, если нет жертв и пострадавших, и в инциденте участвовали только два транспортных средства, которые застрахованы по ОСАГО. Однако, по словам премьер-министра, в нынешней процедуре есть ряд нюансов, которые предлагается дополнительно урегулировать.

- Расширяются способы фиксации. Помимо устройства на базе системы ГЛОНАСС теперь допускается использование специального мобильного приложения, которое позволяет фиксировать повреждения автомобиля и передавать фотографии в страховую компанию, - сказал Дмитрий Медведев. - Поправки должны облегчить жизнь автомобилистам, чтобы люди часами не ждали, теряя время и создавая пробки на дорогах.

Также предлагается повысить до 100 тыс. максимальный размер страхового возмещения по ДТП, оформленному по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и другими устройствами.

По действующему закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (закон об ОСАГО) в случае оформления документов о ДТП без участия полиции размер страхового возмещения вреда, причиненного транспортному средству, не может превышать 50 тыс. рублей.

При этом средний размер возмещения по договору обязательного страхования сейчас превышает 65 тыс. рублей. К тому же участникам инцидента бывает сложно оценить на месте происшествия примерный размер причиненного вреда.

Сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях проводится эксперимент. В этих регионах страховое возмещение может достигать 400 тыс. рублей (лимит платежа по ОСАГО), если страховщику представлены данные об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству. И эти данные должны быть зафиксированы с помощью технических средств контроля. С 1 января 2018 года такие данные будут напрямую передаваться из государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматизированную информационную систему ОСАГО (АИС ОСАГО).

В правительстве отметили, что пока невозможно оборудовать все используемые в России транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими некорректируемую регистрацию и передачу страховщику информации о ДТП и удовлетворяющими требованиям закона об ОСАГО. Поэтому необходимо использовать альтернативные варианты фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП, произошедших в четырех регионах, где проходит эксперимент.

Законопроект в качестве альтернативного варианта фиксации и передачи информации предлагает использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать данные в АИС ОСАГО.