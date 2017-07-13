Представители Украины и Евросоюза не смогли согласовать итоговое заявление по 19-му саммиту между сторонами, который проходит в Киеве. Об этом информирует «Европейская правда» по итогам встречи президента республики Петра Порошенко, главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска.

Как утверждает издание, украинская сторона настаивала на включении в заявление фразы из преамбулы Соглашения об ассоциации, в которой говорилось о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор», однако представители Евросоюза отказались это сделать.

Согласно правилам европейской дипломатии, этот жест означает, что Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер сомневаются в истинности стремления Киева к евроинтеграции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении провести следующие саммиты Украина–ЕС в Крыму и Донбассе.