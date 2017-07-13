Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в радиоэфире сделала признание, что расплакалась, узнав о том, что в результате выборов 8 июня в парламент страны Консервативная партия потеряла абсолютное большинство.

Политик отметила, что проронила «несколько слез», когда услышала первые результаты exit-poll. Новости об итогах выборов стали для Мэй шоком, добавила она, отмечает «РИА Новости».

«Мой муж Филипп сообщил мне новости, это было полным шоком», — сказала политик в эфире радиостанции BBC Radio 5.

Мэй рассчитывала по итогам выборов укрепить позиции консерваторов, но потеряла голоса.