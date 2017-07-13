Президент России Владимир Путин в пятницу, 14 июля, посетит Белгород, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, 13 июля Путин проводит на Валааме, а 14-го отправится в Белгород. Президент посетит Лебединский горно-обогатительный комбинат, которому исполняется 50 лет. Там Путин должен пообщаться с работниками предприятия и со стройотрядовцами. Также отдельная встреча пройдет с губернатором Евгением Савченко.

Песков также добавил, что в предстоящее воскресенье в России будет отмечаться День металлурга.