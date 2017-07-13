Задержаны подозреваемые по делу об убийстве российского туриста в Абхазии. Об этом сообщил заместитель генпрокурора республики Эшсоу Какалия.

В то же время, он не уточнил количество задержанных, оговорившись лишь о продолжении следственно-оперативных мероприятий, сообщает RT. Известно, что личности подозреваемых установлены, но в интересах следствия они не разглашаются.

Разбойное нападение на российских туристов в Абхазии произошло 11 июля в селе Приморский Гудаутского района. Отдыхающие – четверо взрослых и четверо детей из Москвы – возвращались с рыбалки, когда на них напали двое неизвестных в масках и потребовали деньги. Один из россиян, глава семьи Кабановых, оказал сопротивление, в ходе чего получил ножевые ранения. Врачам спасти его не удалось, сообщает ТАСС.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Премьер-министр республики Беслан Барциц отметил, что преступление совершено не на территории мест организованного отдыха туристов, а на диком пляже вдали от курортных объектов.