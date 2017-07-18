Китайские перевозчики намерены импортировать сжиженный газ из России с помощью грузового транспорта. В качестве основного маршрута транспортировок будет использована сеть автомобильных дорог России и Китая, сообщили «Известиям» в Росавтотрансе. Представители соседнего государства преимущественно заинтересованы в поставках газа для заправки легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, а также обеспечения энергией и теплом небольших населенных пунктов. Поднебесной это позволит снизить потребление угля, а России — дать возможность небольшим компаниям заработать на экспорте СПГ.

В Росавтотрансе убеждены, что автомобильные перевозки позволят значительно увеличить товарооборот между двумя странами. Если в 2014 году двусторонний объем автомобильных грузоперевозок между Россией и Китаем составлял около 1,7 млн тонн, то в прошлом этот показатель вырос на 22% — до 2,1 млн тонн.

— Перевозчики (представители приграничных регионов Китая) выразили готовность наладить перевозку сжиженного природного газа из России. От них поступило много вопросов по российскому законодательству в этой области, касающихся процедур отправления, требований к конструкции газовозов, а также условий перевозки и погрузки. Гармонизация требований законодательства обоих государств по перевозке опасных грузов позволит наладить экспортные поставки сжиженного газа между Россией и Китаем, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Росавтотранса.

Для России поставки СПГ очень выгодны, а в Китае существует огромный спрос на газ, отметили в Росавтотрансе. Потенциальные потребители сжиженного газа в Китае — большегрузный автотранспорт, карьерная техника, спецтехника, автобусы и локомотивы. Второе направление — автономная газификация: цистерна приходит в какой-либо населенный пункт и перекачивает газ в хранилище при ТЭЦ либо при электрогенерирующей станции. Проект поможет Китаю реализовать задачу по снижению потребления угля, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Что же касается России, то открытие китайского рынка в перспективе дает стране возможность увеличить ежегодный экспорт СПГ на 5–6 млн тонн в год к 2025 году, оценил спрос эксперт по рынкам АТР Moody’s Analytics Камил Ковар. На данный момент экспорт СПГ из России в Китай занимает сравнительно небольшую долю в общем объеме поставок с единственного работающего с Китаем СПГ-завода «Сахалин Энерджи» — всего 3% или 330 тыс. тонн в год.

Объем стандартной автомобильной криоцистерны составляет около 26 тыс. литров. Считается что одна тонна СПГ — это примерно 1,38 тыс. кубических метров природного газа. Объем производства одного малотоннажного завода СПГ, по оценкам экспертов, может достигать 1 млн тонн в год. Впрочем, о перевозках на большие расстояния автомобильным транспортом речь не идет, максимальное экономически целесообразное транспортное плечо для перевозки сжиженного газа — не более 600 км от места заправки.

— Очевидно, что у китайцев есть потребность в перевозках к точкам около российской границы, где расположены промышленные развитые районы. На большие расстояния газ возить невыгодно, потому что он со временем в криоцистернах нагревается и стравливается через клапан, — уточнил в беседе с «Известиями» Игорь Юшков.

В России есть собственные технологии по строительству малотоннажных заводов СПГ, причем эти установки закупают в том числе и китайские компании. КНР также лидирует и по числу автомобилей, работающих на природном газе: в 2016 году их число приблизилось к 5,3 млн, при том что по всему миру насчитывается около 25 млн газифицированных автомобилей (на всех типах природного газа). Согласно национальной стратегии развития автопрома, в среднем Поднебесная должна ежегодно производить 1 млн легковых автомобилей и 200 тыс. грузовиков и автобусов с газовыми двигателями. Таким образом, автомобильный транспорт является самым быстро растущим сегментом потребления сжиженного газа в стране.

С экономической точки зрения организовать экспорт СПГ проще, чем поставки газообразного топлива — в этом случае упрощаются переговоры о цене, так как речь идет не об экспортных контрактах на миллиарды кубометров, а о розничных продажах в рамках конкуренции с внутрикитайскими же поставками СПГ на рынок, считает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко.

Впрочем, несмотря на большие перспективы этого рынка, российских компаний, заявлявших о желании строительства мини-СПГ-заводов около китайской границы, по словам эксперта, пока немного. Также стоит решить, с каких месторождений пойдет сырье и как будет регулироваться цена на газ для загрузки заводов по сжижению, заметил аналитик.